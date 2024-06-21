Семшов считает, что Семак больше Лички заслуживает звания лучшего тренера сезона

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов рассказал, кому отдал бы звание лучшего тренера прошлого сезона РПЛ. Напомним, эту награду получил Марцел Личка из «Динамо».

«Для меня всегда тренером сезона будет тот, кто выиграл чемпионство. Если учесть, что Семак взял требл — тем более. Да, Личка провёл хороший сезон в «Динамо», но последняя игра смазала его работу. Безусловно, он был одним из конкурентов Семака в борьбе за чемпионство, но лучший для меня тот, кто привёл команду к титулу», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.