Словакия — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 21 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Украины. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Боженик, Шранц.

Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Мудрик, Бражко, Судаков, Ярмоленко, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии. В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1).