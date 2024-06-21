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Семшов рассказал, почему затянулась адаптация Арсена Захаряна в Испании

Семшов рассказал, почему затянулась адаптация Арсена Захаряна в Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов объяснил трудности адаптации Арсена Захаряна в чемпионате Испании. Российский хавбек выступает за «Реал Сосьедад».

«Влияет язык, менталитет, другая страна и партнёры. Надо привыкнуть. Захарян постоянно выходил в стартовом составе. Наверное, он играл немного просто, чтобы в следующих играх снова выходить в старте. Думаю, Арсен пройдёт адаптацию и в новом сезоне раскроется. Лидерские качества, которые он проявлял в «Динамо», пригодятся в «Сосьедаде». Возраст Захаряна позволяет ему потратить время на адаптацию.

Плюс уровень испанского и российского чемпионатов разный. В европейских чемпионатах играют лучшие футболисты мира, чего нельзя сейчас сказать о нашем чемпионате. Конкуренция и интенсивность в европейских чемпионатах другая, больше индивидуально сильных футболистов. Всё это сказывается, и к этому нужно привыкнуть», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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