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Семшов: сегодня футболист в России не может прогрессировать

Семшов: сегодня футболист в России не может прогрессировать
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о главных проблемах российского футбола.

— В чём главная проблема российского футбола сегодня?
— В конкурентной среде, а вернее — в её отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растёт.

— Разделяете мнение, что российские футболисты должны уезжать в топ-5 лиг Европы?
— Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать — он доходит до определённого уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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