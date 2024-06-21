Шалимов объяснил, почему на Евро-2024 уже забито 13 голов ударами из-за пределов штрафной

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о том, почему на чемпионате Европы — 2024 уже было забито 13 голов ударами из‑за пределов штрафной площади.

«Ты же не бьёшь с 30 метров, когда убегаешь в быструю атаку. Когда у тебя нет пространства, ты вынужден бить по воротам. Сейчас игроки вынуждены бить. И мячи залетают, удар у игроков есть. Это решение, чтобы завершить позиционную атаку», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Англии (1:1) был забит 13-й гол из-за пределов штрафной. Его автором стал датский футболист Мортен Юльманн. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившего в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).