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Экс-игрок «Родины» объяснил, почему команда не смогла выйти в РПЛ

Экс-игрок «Родины» объяснил, почему команда не смогла выйти в РПЛ
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Бывший бразильский защитник «Родины» Марсиньо поделился мыслями о том, почему команда не смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Футбол сложно объяснить. Когда у нас была победная серия, мы были очень уверены в себе. Возможно, это дало нам некоторую гордость. После этого у нас были плохие результаты. В ФНЛ нельзя совершать много ошибок. У нас была плохая последовательность, которая в итоге оказалась компрометирующей», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в прошлом сезоне московская «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, не сумев побороться за выход в Российскую Премьер-Лигу. Напрямую в высший дивизион вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». Тольяттинский «Акрон» завоевал право выступить в РПЛ по итогам переходных матчей.

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