Экс-игрок «Спартака» Пантелеев: мы с Фернандо — последние в РПЛ исполнители штрафных

Воспитанник московского «Спартака» Владислав Пантелеев ответил на вопрос, кто сейчас лучший исполнитель штрафных ударов в России.

«Некого назвать. Никто толком и не забивает. Уткин вот появился, и то сейчас у него не летит. Наверное, мы с Фернандо — последние в РПЛ исполнители штрафных. Фернандо, кстати, хвалил меня за удары. Мы даже как-то хотели челлендж устроить, кто больше забьёт на тренировке — по пять, на спор. Жаль, не получилось: слишком тяжёлыми тогда были тренировки», — приводит слова Пантелеева Sport24.

27-летний Пантелеев провёл более 100 матчей за вторую команду красно-белых. За основной состав «Спартака» полузащитник провёл лишь две игры, в которых не сумел отметиться результативными действиями. За свою карьеру Владислав также успел поиграть за казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Последним клубом Пантелеева был армянский «Урарту», в составе которого он принял участие в шести матчах.