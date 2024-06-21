Гризманн: наличие или отсутствие Мбаппе имеет огромное значение для сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о состоянии здоровья форварда Килиана Мбаппе, получившего перелом носа в игре с Австрией (1:0), а также поделился мыслями о предстоящей игре с Нидерландами в рамках 2-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, встреча состоится сегодня, 21 июня.

«Килиан чувствует себя хорошо, хотя его нос немного распух. Мы будем смотреть до последнего момента, в зависимости от того, как он себя чувствует.

Игра Франции без Мбаппе? Вся команда должна адаптироваться. Но я не знаю, будет ли он играть. Он один из лучших игроков в мире, и его наличие или отсутствие имеет огромное значение. В футболе всегда нужно приспосабливаться. Что бы ни случилось, нам придётся приспосабливаться ко всему, и это тоже должно быть нашей сильной стороной», — приводит слова Гризманна Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.