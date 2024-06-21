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Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии

Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии
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Нападающий сборной Украины Артём Довбик рассказал, почему национальная команда уступила Румынии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Это совокупность факторов. Конечно, голы — это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии», — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Словакии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    
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