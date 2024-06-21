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Как закончится матч Словакия – Украина на Евро-2024?

Как закончится матч Словакия – Украина на Евро-2024?
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Сегодня, 21 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Украины. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
1-й тайм
1 : 0
Украина
1:0 Шранц – 17'    

Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии. В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч Словакия – Украина на Евро-2024?

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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