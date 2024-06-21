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Экс-игрок «Спартака» Пантелеев назвал лучших исполнителей штрафных ударов в футболе

Экс-игрок «Спартака» Пантелеев назвал лучших исполнителей штрафных ударов в футболе
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Воспитанник московского «Спартака» Владислав Пантелеев назвал лучших исполнителей штрафных ударов в футболе.

«Копмейнерс вот за «Аталанту» красиво положил. Но я рос на штрафных тех же Пирло, Жуниньо, а ещё Роберто Карлоса, Роналдиньо. Бекхэм тоже идеально бил. Месси и вот эти его перекидушки… Лучше Лео на технику в его поколении никто не исполнял. А Криштиану в «МЮ» и в начале карьеры в «Реале» — пф! Эти его наклболы, пушки как вылетали! Ушёл Месси — и в «Барсе» один гол со штрафных за три года. В «Сити» тоже нет исполнителей. Футбол изменился», — приводит слова Пантелеева Sport24.

27-летний Пантелеев сыграл более 100 матчей за вторую команду красно-белых. За основной состав «Спартака» полузащитник провёл лишь две игры, в которых не сумел отметиться результативными действиями. За свою карьеру Владислав также успел поиграть за казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Последним клубом Пантелеева был армянский «Урарту», в составе которого он принял участие в шести матчах.

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