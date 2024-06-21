Сборная Украины сменила вратаря в стартовом составе после разгромного поражения от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сменил вратаря в стартовом составе своей команды после разгромного поражения от Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. С румынами играл Андрей Лунин, в матче со Словакией с первых минут вышел Анатолий Трубин.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Украины. В качестве главного арбитра встречи выступает англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии. В 1-м туре Украина уступила Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.