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Бразилец Марсиньо: хочу продолжать играть в России, мои агенты работают над этим

Бразилец Марсиньо: хочу продолжать играть в России, мои агенты работают над этим
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Бывший бразильский защитник «Родины» Марсиньо заявил, что хочет продолжить карьеру в российском клубе.

«Я не хотел уезжать из России. Я хочу продолжать играть в России. Мне очень понравилась страна. Москва – чудесный, красивый, чистый город. Здесь есть отличные рестораны, парки. Вся моя семья чувствовала себя комфортно. Я был очень счастлив в России и хочу вернуться. Это очень хорошее место.

Я готов вернуться и хочу. Я уже начал немного учить русский язык, начал адаптироваться. Это было то, что действительно повлияло на меня. Я открыт для предложений и разговаривал с некоторыми представителями. Мои агенты работают», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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