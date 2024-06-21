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«Зенит» объявил об уходе двух игроков в «Оренбург»

«Зенит» объявил об уходе двух игроков в «Оренбург»
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Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв и полузащитник сине-бело-голубых Ярослав Михайлов проведут сезон в «Оренбурге». Оба футболиста перешли в стан оренбуржцев на правах годичной аренды, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» желает Богдану Москвичёву и Ярославу Михайлову успешного сезона в составе «Оренбурга», проведения качественных матчей, яркой и надёжной игры», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Михайлов принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

20-летний Москвичёв провёл последние полгода в аренде в «Чайке», за которую сыграл 13 матчей.

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