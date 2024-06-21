Президент «Урала» Иванов: Ишков — наш воспитанник. Никуда его не отпустим

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о 19-летнем вингере команды Илье Ишкове.

«Ко мне и в клуб по Ишкову никто не обращался. Он наш воспитанник. Никуда мы его сейчас не отпустим. К нам ни «Крылья Советов», ни «Ростов» не обращались», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ишкову 19 лет, за первую команду «Урала» он дебютировал в 2023 году в матче с «Сочи». В завершившемся сезоне-2023/2024 молодой полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Ильи с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ишкова в € 400 тыс.