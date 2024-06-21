Созин: ощущение, что «Зенит» берёт всех, кто им попадётся. Без цели – лишь бы купить

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о трансферной политике «Зенита». По его мнению, клуб без разбора подписывает игроков, чтобы те не перешли в стан прямых конкурентов.

«Агрессивная трансферная политика «Зенита» этим летом неудивительна. Я застал те времена, когда хоккейный ЦСКА, имея не финансовые, а возможности военного ведомства, собирал всех лучших. Но тогда была понятна глобальная цель – создать базовую команду страны. И на этой базе российский хоккей побеждал. Правильно это было или нет – решать не нам, но победы у нашего хоккея были.

Если бы «Зенит» собирал футболистов с целью собрать костяк сборной – я бы это понял. Но тогда надо брать ещё и Пиняева, Дивеева и Тюкавина. А пока ощущение, что «Зенит» просто берёт всех, кто им попадётся и кто мог перейти к конкурентам. Без цели – лишь бы купить. «Спартак» хочет Горшкова? Берём. Эраковича? Берём. Есть Ахметов у «Краснодара»? Заберём – и он будет сидить. Агрессия есть, а большая цель неясна.

Да, говорят, что клуб хочет иметь два состава. Но два состава это великолепно, когда ты играешь в еврокубках, в идеале – в Лиге чемпионов. А когда ты в гладком чемпионате и каком-то подобии Кубка – можно и молодежь выпускать, два состава иметь только на Россию – это перебор. Но всё решает руководство «Газпрома», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».