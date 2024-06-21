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Игорь Семшов: «Торпедо» с такой армией болельщиков и таким прошлым обязано играть в РПЛ

Игорь Семшов: «Торпедо» с такой армией болельщиков и таким прошлым обязано играть в РПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо» Игорь Семшов высказался о нынешнем положении автозаводцев. Экс-футболист признался, что смотреть на нынешнее «Торпедо» тяжело, ведь клуб с такой богатой историей и большим количеством болельщиков обязан играть в Российской Премьер-Лиге.

— Тяжело смотреть на сегодняшнее «Торпедо»?
— Безусловно. «Торпедо» с такой армией болельщиков и таким прошлым обязано играть в РПЛ и радовать своих болельщиков. Но для этого нужно что-то делать, а пока не делается. Нельзя забывать людей, которые много сделали для «Торпедо», выступая за этот клуб, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Торпедо» финишировало на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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