Сычёв: для Черчесова сборная Казахстана — серьёзный вызов, им по силам выйти на ЧМ

Бывший нападающий московского «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Станислава Саламовича пригласили в сборную Казахстана — это очень серьёзный вызов. Ведь это национальная команда, которая ставит перед собой задачи. Я думаю, что предыдущий цикл показал, что у сборной Казахстана хорошие перспективы, и они чуть-чуть не вышли на Евро. Поэтому им вполне по силам выйти на чемпионат мира. Тем более с нынешней системой отбора чуть проще попасть на мировые европейские турниры», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.