Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов назвал главное различие между российскими и европейскими тренерами.

— Адвокат напоминает Гуса Хиддинка, который полностью доверяет футболистам, но при этом требует на футбольном поле.

— В чём главное отличие нидерландских тренеров от российских?

— Доверие и европейский подход. Сейчас у наших тренеров стал более европейский подход, особенно у тех, кто поиграл или имел опыт за рубежом. Раньше подход российских тренеров был немного закрытым, боялись доверять футболистам. Европейцы сразу стали доверять. Это окрыляло. Ты понимал, что, если тренер тебе доверяет, ты не можешь его подвести.

Если раньше ты сидел на базе за два или три дня до игры, то с приходом европейцев могли собрать прямо к игре — обед и сразу выезд на игру, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.