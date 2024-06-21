Семшов: однажды руководству «Динамо» доложили, что мы страдаем ерундой на сборах

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов рассказал, как команда готовилась к сезону под руководством Миодрага Божовича.

«Божович, безусловно, яркий специалист. У него своя подготовка. Был интересный момент, когда я вернулся в «Динамо». Мы были на сборе в Турции. Сейчас в отеле живут максимум две команды, а в тот момент жили по три или четыре команды. У некоторых клубов было по две-три тренировки, а у нас — одна, причём спокойная, без больших нагрузок.

Вы сами знаете, что языков много, и все общаются друг с другом. Наверное, доложили, что «Динамо» практически не готовится и лояльно тренируется — гуляют и в теннис поигрывают. Сразу скажу, что у Божовича была своеобразная подготовка по голландской системе — чем ближе чемпионат, тем больше он давал таких нагрузок, после которых с поля выползаешь с языком на плече.

К нам даже приехало руководство клуба с претензиями, якобы мы не готовимся и страдаем ерундой. Но Божович — уверенный в себе человек и тренер. Он сказал, что у нас своя подготовка и всё будет нормально. С одной из команд, которая жила с нами в отеле и тренировалась по три раза в день, мы играли во 2-м или 3-м туре. Так они у нас центр поля перешли раза два за матч! У каждого тренера своя методика подготовки. Если ты будешь с первого дня выжимать максимум из своей команды, это не значит, что будет результат.

Божович доверяет футболистам, не любит тренажёр. У него больше статики, как и у всех голландцев. Он в целом не сторонник каких-то тактических задумок — у него всё стабильно», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.