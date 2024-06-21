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Евгений Перевертайло покинул пост главного тренера «Мурома»

Евгений Перевертайло покинул пост главного тренера «Мурома»
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68-летний тренер Евгений Перевертайло покинул «Муром». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Футбольный клуб «Муром» благодарит Евгения Николаевича Перевертайло за профессиональную и плодотворную работу!

Спасибо, Евгений Николаевич, за три года, проведённые в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

Евгений Перевертайло возглавлял «Муром» на протяжении трёх сезонов. В сезоне-2023/2024 команда заняла девятое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон-Второй лиги. Таким образом, «Муром» опустился в группу «Серебро». По итогам сезона группу «Золото» также покинули «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва), и «Металлург» (Липецк).

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