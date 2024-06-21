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Полиция арестовала несколько фанатов Англии на Евро за нарушение закона о наркотиках

Полиция арестовала несколько фанатов Англии на Евро за нарушение закона о наркотиках
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Полиция Франкфурта арестовала восемь болельщиков сборной Англии, выступающей на Евро-2024, за совершение ими различных правонарушений. Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эти болельщики были арестованы за правонарушения, включающие в себя езду на электроскутере в состоянии алкогольного опьянения, нанесение телесных повреждений, а также нарушение закона о наркотиках.

Напомним, вчера, 20 июня, сборная Англии в матче 2-го тура группового этапа сыграла вничью с датской национальной командой со счётом 1:1. Единственный гол «трёх львов» забил нападающий Гарри Кейн. В следующем туре сборная Англии встретится со Словенией. Игра состоится 25 июня.

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