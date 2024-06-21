Чернышов отреагировал на новость о возможном назначении главным тренером сборной Индии

Российский специалист Андрей Чернышов отреагировал на новость, что он входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Индии.

«Пока со мной никто не связывался из Федерации футбола Индии, но я не удивлён. Когда освобождается пост тренера, появляется много кандидатов. Такое имеет место быть. Я три года работаю в Индии, были показаны неплохие результаты. Стиль команды был интересный, специалисты это оценили. Буду ждать какой-то конкретики. Возглавить национальную команду — это почётно.

Если такое предложение поступит, рассмотрю его. У меня был разговор с президентом клуба, где работаю. Он сказал, что хотел бы, чтобы я возглавил сборную Индии», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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