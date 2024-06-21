Нападающий «Зенита» Кассьерра может перейти в «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу. Об этом сообщает Eksen Sports.

По сведениям источника, «Фенербахче» рассматривает возможность перехода Кассьерры этим летом. Но отмечается, что форвард сине-бело-голубых не идёт под первым номером в трансферном списке клуба.

Напомним, Кассьерра был признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне‑2023/2024 по итогам голосования болельщиков. Всего колумбийский нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал семь голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх. В начале февраля «Зенит» продлил соглашение с 27‑летним колумбийцем до конца сезона‑2026/2027.