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Артём Горлов вошёл в тренерский штаб Магомеда Адиева в «Ахмате»

Артём Горлов вошёл в тренерский штаб Магомеда Адиева в «Ахмате»
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Российский специалист Артём Горлов вошёл в тренерский штаб грозненского «Ахмата». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«После завершения прошлого сезона тренерский штаб грозненцев покинул Аслан Гоплачев. На начавшихся в Новогорске учебно-тренировочных сборах к коллективу присоединился Артём Горлов, который станет одним из помощников Магомеда Адиева.

Приветствуем Артёма Сергеевича в нашем коллективе и желаем удачи!» — написано в заявлении клуба.

Предыдущим местом работы 36-летнего Артёма Горлова было московское «Торпедо».

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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