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«Мы должны сыграть на максимуме». Зинченко — о предстоящем матче Украины с Бельгией

«Мы должны сыграть на максимуме». Зинченко — о предстоящем матче Украины с Бельгией
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Бельгии. Встреча состоится в среду, 26 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ждём супертрудного матча с одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 21 июня, сборная Украины одержала волевую победу в матче чемпионата Европы со Словакией — 2:1.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

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