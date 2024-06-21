Польша — Австрия: Арнаутович увеличил преимущество австрийцев

В эти минуты на арене «Олимпиаштадион» в Берлине проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу австрийцев.

На девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.

На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперёд. На 78-й минуте нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.