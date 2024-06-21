Баумгартнер и Арнаутович установили уникальное достижение для сборной Австрии

Футболисты сборной Австрии Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович, отметившиеся голами в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:3), стали первыми игроками в истории австрийской национальной команды, которые забили больше одного гола на Евро. Ранее Баумгартнер и Арнаутович отмечались голами на чемпионате Европы — 2020.

Напомним, на девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.

На 67-й минуте Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперёд. На 78-й минуте Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.

Болельщики сборной Австрии устроили марш перед матчем с Францией: