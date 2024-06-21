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Баумгартнер и Арнаутович установили уникальное достижение для сборной Австрии

Баумгартнер и Арнаутович установили уникальное достижение для сборной Австрии
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Футболисты сборной Австрии Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович, отметившиеся голами в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:3), стали первыми игроками в истории австрийской национальной команды, которые забили больше одного гола на Евро. Ранее Баумгартнер и Арнаутович отмечались голами на чемпионате Европы — 2020.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

Напомним, на девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.

На 67-й минуте Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперёд. На 78-й минуте Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.

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