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ЦСКА показал голкипера Торопа в маске для защиты лица

ЦСКА показал голкипера Торопа в маске для защиты лица
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Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал фотографию голкипера Владислава Торопа в защитной маске.

Фото: ПФК ЦСКА

«Слава Тороп сможет принять участие в матче с Нидерландами», — написано в сообщении клуба.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение носа в игре 1-го тура чемпионата Европы с Австрией. Сегодня, 21 июня, французы сыграют с Нидерландами. Начало встречи — в 22:00 мск. Мбаппе остался в запасе.

Напомним, Владислав Тороп получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

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