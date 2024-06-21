Мать Рабьо может помешать футболисту продлить контракт с «Ювентусом»

Вероник Рабьо, являющаяся матерью и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, потребовала у туринского клуба комиссионные за продление контракта с её сыном, заканчивающийся 30 июня 2024 года. Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, ранее «Ювентус» предложил 29-летнему полузащитнику трудовое соглашение с заработной платой в размере € 8 млн в год. Подчёркивается, что туринский клуб не желает платить комиссионные за продление контракта с Рабьо.

Напомним, в минувшем сезоне Рабьо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.