Виталий Калешин рассказал о спорах с Курбаном Бердыевым

Бывший футболист «Рубина» Виталий Калешин поделился информацией о своих спорах с экс главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Я не спорил, если был виноват, не говорил, чтобы себя выгородить. В таких случаях я всегда молчал. Но если какая-то ситуация не касалась меня и того, что я ошибся, то отвечал, и была полемика. Ни разу не было такого, чтобы я высказал своё мнение, а меня потом вызвали или я больше не играл. Может, потому что я приводил доводы, которые тренер воспринимал, и в этом споре рождалась истина. Но нужно признать, что я единственный, кто с ним спорил», – приводит слова Калешина Metaratings.

Калешин выступал за «Рубин» с 2009 по 2013 год. В составе казанского клуба он стал чемпионом России 2009 года, бронзовым призёром чемпионата России 2010 года, обладателем Кубка России сезона-2011/2012, а также Суперкубка России 2010 и 2012 годов.

Бердыев занимал пост главного тренера казанского «Рубина» с 4 августа 2001 года по 20 декабря 2013 года и с 9 июня 2017 года по 5 июня 2019 года. Под его руководством команда два раза выиграла чемпионат России, стала победителем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России.