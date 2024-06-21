Комментатор Разживин: как и ожидалось, Австрия переиграла Польшу более чем уверенно

Комментатор Okko Павел Разживин высказался о матче чемпионата Европы Польша — Австрия (1:3).

«Австрия, как и ожидалось, переиграла Польшу более чем уверенно. Австрийцы показали себя лучше и по физической кондиции, и с точки зрения самого футбола.

Сверхмобильная сборная Австрии на дистанции просто оказалась лучше. Но в первом тайме на гол Траунера поляки ответили ударом Пёнтека. Роберт Левандовски вышел во втором тайме спасать нацию при счёте 1:1, но нападающий отметился лишь жёлтой карточкой за грубый удар локтем. Австрийцы дожали, а голы Баумгартнера и Арнаутовича поставили точку в матче. Австрийцы забрали столь важные три очка и значительно улучшили свою позицию на турнире. В 3-м туре Польша сыграет с Францией, и я не знаю, что должно произойти, чтобы команда Пробежа забрала все три очка», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.