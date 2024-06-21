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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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Гризманн повторил рекорд по количеству матчей на ЧМ и Евро в составе сборной Франции

Гризманн повторил рекорд по количеству матчей на ЧМ и Евро в составе сборной Франции
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Нидерландов и Франции. Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор из Англии. Матч начался в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 0
Франция

В основе французов вышел нападающий Антуан Гризманн. Он проводит свой 32-й матч на крупных турнирах (ЧМ+Евро). Это повторение рекорда Франции среди полевых игроков – столько же у Лилиана Тюрама.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

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