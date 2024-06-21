«Балтика» объявила об уходе капитана Ивана Остойича

Сербский защитник Иван Остойич покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что трудовой договор между «Балтикой» и 34-летним Иваном Остойичем расторгнут по соглашению сторон.

«Иван стал Балтийцем в июне 2021 года. За это время защитник принял участие в 82 матчах, в которых отметился шестью голами и одной голевой передачей.

В сезоне-2022/2023 был призван лучшим футболистом Мелбет Первой лиги по отборам и подборам.

Иван, мы благодарим тебя профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к делу, самоотдачу в каждом матче и вклад в победы «Балтики»!

Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

Сезон-2024/2025 «Балтика» проведёт в Первой лиге.