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Нидерланды — Франция: команды не забили голов в первом тайме

Нидерланды — Франция: команды не забили голов в первом тайме
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Завершился первый тайм матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Нидерландов и Франции. Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор из Англии. Команды не забили голов в первом тайме.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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