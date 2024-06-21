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«Он плетётся по полу». Линекер раскритиковал Кейна за игру в матче Дания — Англия на Евро

«Он плетётся по полу». Линекер раскритиковал Кейна за игру в матче Дания — Англия на Евро
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике игру нападающего «трёх львов» Гари Кейна в минувшем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Честно говоря, я думаю, что Гарри Кейну нужно играть намного лучше. Его движение было минимальным. Даже когда он проигрывает [в единоборствах], затем он просто очень вяло плетётся [по полю].

Когда ты нападающий, твоя обязанность заключается в том, чтобы забивать голы, в чём он великолепен и был таковым всегда. Однако, я считаю, нужно, чтобы тренер сказал ему: «Да, мне нужно больше от тебя, Гарри». Я бы ожидал подобного, если бы показывал такую игру», — приводит слова Линекера BBC.

Напомним, Кейн забил единственный гол сборной Англии в матче с Данией.

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