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Бубнов: матч с Данией показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы

Бубнов: матч с Данией показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Дании и Англии. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Второй матч группы C показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы, но в число претендентов на кубок её включать не стоит. В первую очередь это связано с игровой философией Саутгейта. В сборной собраны одни звёзды, которые вынуждены играть в слишком осторожный футбол», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе Англии отличился Гарри Кейн, за Данию забил Мортен Юльманн.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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