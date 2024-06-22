Бубнов: матч с Данией показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Дании и Англии. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Второй матч группы C показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы, но в число претендентов на кубок её включать не стоит. В первую очередь это связано с игровой философией Саутгейта. В сборной собраны одни звёзды, которые вынуждены играть в слишком осторожный футбол», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе Англии отличился Гарри Кейн, за Данию забил Мортен Юльманн.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).