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Тренер сборной Австрии Рангник прокомментировал победу в матче Евро-2024 с Польшей

Тренер сборной Австрии Рангник прокомментировал победу в матче Евро-2024 с Польшей
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Польши (3:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

«Первые 20 минут были, пожалуй, идеальными для нас. Мы должны были вести больше, чем 1:0, но потом мы как будто сбились с пути и начали терять мяч. Вот почему нам пришлось внести несколько изменений во втором тайме, и, как только мы это сделали, мы полностью взяли игру под контроль.

Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим. Возможно, после первых 20 минут было слишком легко, и мы думали, что легко забьём ещё один гол, или, может быть, это было как-то связано с давлением, но наша форма ухудшилась, и несколько игроков играли ниже своего уровня, а мы не можем себе этого позволить», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

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