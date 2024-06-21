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«Бавария» хочет подписать одного из лидеров действующего чемпиона Италии

«Бавария» хочет подписать одного из лидеров действующего чемпиона Италии
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«Бавария» начала официальные переговоры с представителем атакующего полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам 30-летний футболист изъявил желание стать игроком мюнхенского клуба. Подчёркивается, что «Бавария» ещё не сделала официального предложения «Интеру».

Напомним, в минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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