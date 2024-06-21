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Тренер Польши Пробеж высказался о поражении в матче Евро-2024 с Австрией

Тренер Польши Пробеж высказался о поражении в матче Евро-2024 с Австрией
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение от Австрии (1:3) в матче чемпионата Европы 2024 года.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти.

Австрия играла на контратаках после того, как мы пропустили второй гол, — вот что случилось. Мы пошли ва-банк. У нас не было опорного полузащитника на поле, но мы должны были рисковать», — приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.

В составе австрийцев отличились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович (с пенальти). Единственный гол за сборную Польши забил Кшиштоф Пёнтек.

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Турнирная таблица Евро-2024
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