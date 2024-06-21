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Агент Конате: есть предложения из Турции, от средних клубов Испании и Италии

Агент Конате: есть предложения из Турции, от средних клубов Испании и Италии
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

— Появилась информация, что «Трабзонспор» сделал предложение Конате.
— Предлагают много команд. Я не из тех людей, которые будут называть «Арсенал», «Реал» и «Барселону», когда ничего нет. Но есть предложения из Турции, Греции, средние клубы из Испании и Италии. Основная активность начнётся после 30 июня. Мы не торопимся, хотим ещё посмотреть. Если бы у «Ахмата» было столько же денег, сколько у «Зенита», он становился бы чемпионом, а Конате никогда бы оттуда не ушёл. Сейчас мы хотим найти хороший клуб и по уровню, и по заработной плате, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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