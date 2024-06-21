Агент Антона Миранчука назвал условия контракта с «Локомотивом» несерьёзными

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России по футболу Антона Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что предложенные московским клубом условия по новому контракту являются несерьёзными.

«Не могу сказать, что переговоры сегодня прошли неудачно, потому что я не участвовал в них. Мой партнёр, который участвовал в переговорах, сообщит об их результате и всех тонкостях в клуб. Я выражаю своё мнение и отчасти мнение футболиста в отношении условий, которые предложены ему. На мой взгляд, это несерьёзно. Вот и все», — приводит слова Шпинёва «РИА Новости».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает летом этого года.