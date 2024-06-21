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В Гризманна кинули стакан во время исполнения углового в матче Нидерланды — Франция

В конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция в атакующего полузащитника и капитана французской национальной команды Антуана Гризманна с трибун кинули стакан в тот момент, когда он готовился к подаче углового.

Фото: Скриншот из трансляции

После первого тайма счёт в матче 0:0.

Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор из Англии.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

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Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: