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Кобелев — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: мне непонятен мотив «Локомотива»

Кобелев — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: мне непонятен мотив «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Зенит» сейчас строит команду на будущее. Если с России не снимут бан, то Вендел и Клаудиньо в числе первых могут покинуть клуб. Но мне непонятен мотив «Локомотива», который сначала отказался от Дзюбы, а теперь ушёл Глушенков. Москвичи обрезают сук, на котором сидят. Как зрителя меня беспокоит то, что клуб продаёт одного из лучших футболистов. Каким образом они теперь будут на что-то претендовать?» – приводит слова Кобелева Metaratings.

Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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