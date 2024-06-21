ФК «Рубин» сделал заявление по скандальной ситуации с Мирлиндом Даку

Футбольный клуб «Рубин» сделал заявление по ситуации с нападающим команды и сборной Албании Мирлиндом Даку, который зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Хорватией (2:2).

«Наш клуб осознаёт ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.