«Маркус мог бы сделать разницу». Брат Рашфорда высказался о матче Дания — Англия

Дуэйн Мэйнард, являющийся братом и агентом крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, который не был включён в заявку сборной Англии на Евро-2024, поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

«Тяжело сидеть и смотреть, когда реально знаешь, что твой брат мог бы сделать разницу», – написал Мэйнард в своей социальной сети.

Напомним, единственный гол «трёх львов» забил нападающий Гарри Кейн. В следующем туре сборная Англии встретится со Словенией. Игра состоится 25 июня.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала три очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С.

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