Мать Пеле ушла из жизни в возрасте 101 года

Селеста Арантес, мать легендарного бразильского футболиста Пеле, ушла из жизни. Об этом сообщил Globo Esporte.

Отмечается, что Селеста Арантес умерла в эту пятницу, 21 июня, в Сантосе. Ей был 101 год. Она находилась в больнице больше недели, однако причина смерти пока не названа.

На смерть матери Пеле отреагировал футбольный клуб «Сантос».

«Футбольный клуб «Сантос» глубоко сожалеет о кончине Селесты Арантес ду Насименту, матери нашего вечного короля», — написано в сообщении клуба.

Пеле ушёл из жизни в возрасте 82 лет в декабре 2022 года. Он играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах).