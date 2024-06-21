ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Чили. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мать Пеле ушла из жизни в возрасте 101 года

Мать Пеле ушла из жизни в возрасте 101 года
Комментарии

Селеста Арантес, мать легендарного бразильского футболиста Пеле, ушла из жизни. Об этом сообщил Globo Esporte.

Отмечается, что Селеста Арантес умерла в эту пятницу, 21 июня, в Сантосе. Ей был 101 год. Она находилась в больнице больше недели, однако причина смерти пока не названа.

На смерть матери Пеле отреагировал футбольный клуб «Сантос».

«Футбольный клуб «Сантос» глубоко сожалеет о кончине Селесты Арантес ду Насименту, матери нашего вечного короля», — написано в сообщении клуба.

Пеле ушёл из жизни в возрасте 82 лет в декабре 2022 года. Он играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android