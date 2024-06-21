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Сломавший нос Мбаппе не появился на поле в матче Нидерланды — Франция на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее сломавший нос, не вышел на поле в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который завершился со счётом 0:0.

Ранее Мбаппе продемонстрировал защитную маску для лица, в которой он может тренироваться и играть в футбол.

Напомним, матч Нидерланды — Франция проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии.

На 69-й минуте атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол, но он был отменён после просмотра VAR.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: