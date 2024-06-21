Матч Нидерланды — Франция был прерван на четыре минуты из-за проверки судей и замен

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Нидерланды — Франция, который идёт в эти минуты, был прерван на четыре минуты из-за того, что судьи проверяли легитимность гола нидерландской национальной команды, а также из-за того, что после проверки VAR в матче происходили замены.

Матч был прерван на 68.32 и возобновился на 72.49.

На 69-й минуте атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол, но он был отменён после просмотра VAR. Затем в составе сборной Франции на поле вышли Оливье Жиру и Кингсли Коман. В составе сборной Нидерландов на поле появились Йоей Верман, Лютсхарел Гертрейда и Жоржиньо Вейналдум.

Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор из Англии. На момент выхода новости счёт 0:0.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.