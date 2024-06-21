Экс-игрок «Рубина» Попов: у Даку очень тяжёлый характер, поэтому он никому не нужен

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался по ситуации с нападающим казанцев и сборной Албании Мирлиндом Даку, который зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Хорватией (2:2).

«Есть информация, что у него очень тяжёлый характер, поэтому он никому не нужен. Он сейчас проявил себя как командный игрок в «Рубине», и я бы на месте руководства его сейчас продал. У него не было шансов попасть в сборную, но, так как он хорошо играл, его всё-таки взяли. Попасть в сборную было его целью, а теперь он в очередной раз видит, что играть ему не дают, и сущность человека проявляется. Это моё мнение. А «Рубин» сам пускай решает, что с ним делать», — приводит слова Попова Metaratings.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.